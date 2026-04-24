Невероятная красота: гигантское скопление льда в космосе взорвало мозг ученым

В космосе существуют гигантские запасы льда, которые могут играть ключевую роль в формировании планет и жизни. Их впервые детально заснял телескоп SPHEREx, сообщает Naked Science.

На фото представлен один крохотный кусок необъятной Вселенной. В кадре можно различить огромные ледяные «резервуары». Они состоят из молекул воды, углекислого и угарного газа и проходят сквозь один из самых бурных регионов звездообразования в Млечном Пути.

По наличию космического льда можно узнать, где во Вселенной зарождается и хранится вода, включая ту, которая наполняет океаны Земли.

Ученые сравнивают гигантские скопления льда с межзвездными ледниками. Их вода может потенциально создать условия для жизни на планетах.

Также на снимке есть рассеянный фоновый свет, проходящий сквозь целые пылевые облака. Миссия SPHEREx по обзору всего неба и проделанная учеными работа на основе этих данных подтверждает давнюю гипотезу, что межзвездный лед образуется на поверхности частиц пыли.

