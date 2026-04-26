Страшные гематомы вместо отдыха: россиянка неудачно спустилась с водной горки
31-летняя жительница Нижнего Новгорода травмировалась на отдыхе в аквапарке в Турции, сообщает Baza.
Девушка не раз скатывалась по крутым водным виражам, поэтому была уверена, что аттракцион, где предстояло взмыть в воздух, тоже интересный и ничем ей не грозит.
Но быстрый спуск с горки и не менее скоростной полет застали россиянку врасплох. От испуга туристка растерялась, поэтому не успела сгруппироваться перед падением в бассейн. Удар о воду был очень сильным, она сразу почувствовала резкую боль.
Выбравшись из воды, россиянка сразу оказалась в центре внимания близких, которые разглядывали множественные гематомы на ногах, ушибы и обширные синяки в области поясницы и бедер.
В итоге отпуск девушки закончился отправкой на продолжительное лечение.
