Три жены и трое детей: юрист рассказал, как будут делить наследство Пиманова

Юрист Александр Хаминский заявил, что телеведущий Алексей Пиманов был трижды женат, поэтому при разделе наследства будет иметь значение, был ли раздел имущества осуществлен после первого и второго разводов, сообщает aif.ru .

Ведущий программы «Человек и закон» скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти режиссера стал инфаркт.

«У него 3 периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, и эта доля может быть исключена из того имущества, которое будет подлежать наследованию», — объяснил Хаминский.

Он подчеркнул, что первая и вторая жены могут претендовать на наследство, если при разводе раздел имущества не проводился.

Юрист добавил, что наследованию подлежит половина имущества, нажитого в период третьего брака. Если Пиманов не оставил завещания, то раздел будет проводиться между наследниками первой очереди (родители, супруги, дети в равных долях). Если завещание было, то раздел будет осуществлен, как указано в документе.

У Пиманова остались двое родных сыновей от первого брака, приемная дочь от второго и супруга — актриса Ольга Погодина.

О проектах, работах и причинах смерти медиаменеджера, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.