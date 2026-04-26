Ефимов: более 100 новостроек возвели по реновации на месте старых домов

В столице на участках, где ранее были снесены и расселены аварийные или устаревшие здания, возвели свыше 100 многоквартирных комплексов в рамках программы реновации. Эти новостройки распределены по 10 административным округам, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Один из важных принципов реализации программы реновации – волновое переселение, которое подразумевает строительство нового жилья на месте ранее расселенных домов. На сегодня в столице завершено возведение 104 таких жилых комплексов в 10 округах. Так, в Юго-Восточном административном округе возвели 20 новостроек, в СВАО и ЮЗАО – по 14, на востоке столицы – 13», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Программой реновации в Москве охвачено более 5 тыс. домов, которые предстоит расселить. Переезд в новые квартиры ждет приблизительно 1 млн жителей. В Департаменте градостроительной политики уточнили, что возведенные на месте снесенных зданий новостройки насчитывают свыше 29 тыс. квартир. Они находятся на территории 51 района. В частности, в Кузьминках построено девять жилых комплексов, в Люблине – шесть, а в Северном Измайлове – пять. Когда дом полностью освобождается от жильцов, его разбирают с применением технологии «умный снос». На освободившейся территории затем появляются новые здания, спроектированные с учетом энергоэффективных решений. Придомовые территории озеленяют и благоустраивают, а также создают всю необходимую социальную инфраструктуру в пределах пешей доступности, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Специалисты ведомства «Контроль Москвы» осуществляют надзор за строительством реновационных объектов на всех стадиях.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что инспекторы этого ведомства вместе с экспертами подведомственного Центра экспертиз на регулярной основе проводили проверки на площадках строящегося жилья по реновации. Всего было организовано более 1450 выездных инспекций. По их итогам оформили заключения о том, что возведённые здания соответствуют проектной документации, и выдали разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отметил, что в 70 районах в рамках реновации обновлена инженерная инфраструктура.

