«Я больше не могу»: мужчина с онкологией на коленях умолял врачей облегчить боль

В одной из больниц Севастополя мужчина с опухолью в мозге на коленях умолял врачей оказать ему медицинскую помощь и облегчить боль.

«Я прошу предать это огласке. Мой отец болен раком. Уже 6-е сутки он мучается от невыносимых головных болей из-за опухоли в мозге. Это боль, которую невозможно терпеть», — написала в соцсетях его дочь Валерия.

Она рассказала, что скорая помощь доставила ее отца в городскую больницу. В первый раз после 8 часов ожидания ему лишь поставили капельницу и отправили домой. Вечером следующего дня головная боль вернулась с той же силой. Скорая снова доставила мужчину в ту же больницу.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит на коленях перед врачами и умоляет оказать ему помощь, так как головную боль из-за опухоли «невозможно терпеть».

Девушка добавила, что не знает, куда обращаться, чтобы больному раком отцу оказали помощь и облегчили боль.

