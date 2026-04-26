Ефимов: образовательный комплекс в деревне Яковлево готов на 50%

В деревне Яковлево района Троицк продолжается возведение образовательного комплекса на 250 мест, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Его построят в рамках реализуемого здесь проекта комплексного развития территорий (КРТ).

«В деревне Яковлево в рамках реализации проекта КРТ продолжается строительство образовательного комплекса для 150 учеников и 100 воспитанников. Работы ведутся по крупногабаритной модульной технологии. Суммарная площадь двухэтажного здания с подземным этажом для технических служб превысит 8 тыс. кв. м. На данный момент на объекте идет устройство фасадных конструкций и внутренняя отделка помещений, подходят к концу работы по благоустройству и организации наружного освещения по всему периметру участка. Работы на объекте выполнены уже на 50%. После завершения строительства образовательный комплекс передадут на баланс города», – передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В рамках проекта КРТ в деревне Яковлево на участке площадью 11,66 га возводится экспериментальный микрорайон с использованием инновационной крупногабаритной модульной технологии. Здание образовательной организации возводится в рамках второго этапа строительства микрорайона в деревне Яковлево близ Троицка в ходе реализации проекта комплексного развития территории. Всего здесь планируется построить свыше 71 тыс. кв. м. недвижимости. Инвестор уже завершил строительство первой очереди, включающей 12 малоэтажных многоквартирных домов.