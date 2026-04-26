Тишковец: ледяная корка появится на российских дорогах в ночь на понедельник

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ледяная корка до 15 мм образуется в ночь на понедельник на российских дорогах от Карелии до Белгородчины, сообщает РИА Новости .

«В ночь на понедельник, из-за слабых заморозков, образуется обширная зона гололедицы толщиной от 1 до 10 мм, местами до 15 мм: зона ледяной корки протянется почти на 1500 км— от Карелии до Белгородчины», — рассказал Тишковец.

Он подчеркнул, что автомобилистов ждут скрытые «ледяные ловушки». Сцепление с дорогой упадет вдвое, а тормозной путь увеличится до 30-60 метров.

Синоптик добавил, что небольшой снежный покров появится вплоть до широты южных районов Калужской и Тульской областей. Во вторник снег пойдет на стыке Ярославской и Тверской, а также Вологодской и Новгородской областей. До 20 см могут вырасти сугробы на юго-западе и западе Архангельской области.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре в воскресенье. Неблагоприятная погода может способствовать образованию гололедицы на дорогах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.