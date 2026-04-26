Мошенники развели московскую пенсионерку и ее дочь почти на 40 млн рублей

Телефонные мошенники похитили около 40 млн рублей у пожилой москвички и ее дочери. Пострадавшие обратились в полицию, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

80-летней женщине поступил звонок от якобы сотрудника «Госуслуг». Он заявил, что была зафиксирована утечка ее данных и оформлена доверенность от ее имени. Чтобы избежать дальнейших противоправные действий, ей необходимо выполнять указания сотрудников финансового органа, снять все сбережения и передать для проверки, предварительно сфотографировав их.

При этом злоумышленников не остановило даже присутствие взрослой дочери пенсионерки. Лжефинансисты попросили пожилую женщину передать трубку дочери и продолжили обманывать обеих. Пенсионерка снимала частями со своих счетов деньги, фотографировала их, упаковывала и отдавала дочери, которая передавала деньги курьерам, называя им якобы номер обращения в финансовый орган.

Злоумышленники завладели всеми сбережениями пенсионерки и убедили ее дочь закрыть все банковские вклады, переведя деньги на временный счет. Под влиянием мошенников женщина передала через курьеров свои накопления, а также согласилась продать автомобиль. Полученные от продажи машина деньги она перевела на «безопасный счет». Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей.

Столичная прокуратура держит на контроле установление лиц, причастных к совершению мошенничества.

