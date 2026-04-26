На стадионах в России запретили потенциально оскорбительные баннеры

Правила поведения болельщиков на стадионах обновили в России. Теперь они касаются баннеров и средств поддержки, также их использования, сообщает «Интерфакс» .

На баннерах запретили надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, а также оскорбления, ненормативную лексику, непристойности, нацистскую символику экстремистских и террористических организаций; изображения, которые пропагандируют насилие и агрессию.

Кроме того, под запретом надписи, которые могут потенциально оскорбить людей и компании или опорочить их честь и достоинство. Нельзя размещать надписи, не соответствующие традиционным отечественным духовно-нравственным ценностям.

Если на баннере размещена надпись на госязыках республик страны или на иностранных языках, к нему обязательно должен прилагаться перевод, заверенный нотариусом. Документ обязательно предъявлять при входе на стадион.

При этом для проноса баннера большого размера необходимо не позднее чем за 3 рабочих дня до матча подать письменную заявку на согласование.

Болельщикам можно приносить средства поддержки, которые нет необходимости согласовывать, инструменты для создания шума (среди них горны, дудки, вувузелы), но размещать их нужно так, чтобы они не мешали другим.

