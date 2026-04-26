Россиян задержали за организацию скам-центров «Убей свинью» в Камбодже

В Камбодже арестовали двух граждан России, которые организовали скам-центры под названием «Убей свинью». По данному делу было задержано 40 человек, занимавшихся мошенничеством с интимными фото девушек, сообщает Mash .

Силовики нагрянули в контору города Пномпен, где аферисты обустроили центр в 29-этажном доме с парковкой, пентхаусами, тренажерным залом и рестораном под открытым небом.

В рамках уголовного дела задержаны 40 человек, в том числе двое россиян и 20 китайцев. Правоохранители изъяли у задержанных 528 телефонов, больше сотни компьютеров с порнографией и процессоров. Согласно данным полиции, группа «Убей свинью» разводила пользователей в интернете на донаты с помощью контента от красивых моделей.

Местоположение удалось вычислить благодаря режиссеру телесериалов, который был спасен из рабства. Камбоджа превратилась в новое убежище для преступников после того, как в Мьянме был закрыт крупнейший в мире скам-центр KK-park. Жертв переправляли в Камбоджу под угрозой расстрела.

Силовики усиливают патрули и проверяют причастных — среди них есть даже представители местной власти, которых уже отстранили от работы.

