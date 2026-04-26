Орешкин заявил, что отключения интернета не повлияли на российскую экономику

Экономическая ситуация, которая сложилась в РФ, не связана с ограничениями в Сети, сообщил заместитель руководителя администрации президента страны Максим Орешкин.

По его словам, ситуация в российской экономике непростая. Есть дефицит ресурсов и кадров, которые мешают экономическому развитию, также медленно идут структурные изменения, внедряют технологии.

Он добавил, что эти вопросы обсуждались правительством.

«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором (отключениями интернета — ред. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — пояснил Орешкин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.