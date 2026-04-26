Скончалась заслуженная артистка РФ Елена Михеева

Михеева в 1972 году сразу после окончания ВТУ им. Б. В. Щукина поступила в Московский областной драмтеатр им. А. Н. Островского. А через 20 лет продолжила работу в Московском областном государственном Камерном театре, там она одновременно еще преподавала мастерство актера на экспериментальном курсе.

В Московском Губернском театре актриса служила со дня его основания в 2013 году. Она была предана сцене до последнего дня, играя в двух спектаклях. Невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор артистки согревали всех, наполняли все ее роли.

Коллектив театра выразил соболезнования семье Михеевой, ее близким, друзьям, коллегам и всем почитателям таланта.

