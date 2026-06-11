Семь человек погибли при взрыве на юге Китая

Происшествия

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР в результате взрыва погибли не менее семи человек. Еще 17 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Происшествие случилось ночью в уезде Синъань городского округа Гуйлинь.

По предварительным данным следствия, версия о взрыве бытового газа исключена. Полиция продолжает расследование причин инцидента.

Ранее многоквартирный дом в Краснодаре загорелся из-за атаки БПЛА, из-за чего пострадали люди.

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