Семь человек погибли при взрыве на юге Китая
В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР в результате взрыва погибли не менее семи человек. Еще 17 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.
Происшествие случилось ночью в уезде Синъань городского округа Гуйлинь.
По предварительным данным следствия, версия о взрыве бытового газа исключена. Полиция продолжает расследование причин инцидента.
Ранее многоквартирный дом в Краснодаре загорелся из-за атаки БПЛА, из-за чего пострадали люди.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.