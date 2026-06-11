Не только в лесу: какие клещи живут в доме рядом с человеком

Пылевые клещи обитают в матрасах, подушках и домашней пыли, а отдельные микроскопические виды клещей могут жить даже на поверхности кожи человека, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«В квартире совершенно точно живут клещи. Более того, я могу сказать, что даже на теле практически каждого человека живут клещи. Клещи — это очень большая группа членистоногих. И огромное число их представителей кровью совершенно не интересуется. Например, в квартирах часто в довольно заметном количестве могут обитать так называемые пылевые клещи, или клещи домашней пыли», — сказал Марьинский.

Он добавил, что они микроскопические и питаются домашней пылью, а она в основном представляет собой частички отмершей человеческой кожи.

«Они никак не опасны для людей, за исключением ситуаций, когда их размножается слишком много. Тогда продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергическую реакцию. Но если делать в квартире влажную уборку и не давать скапливаться пыли, а также следить за тем, чтобы подушки и матрасы выбивались или как-то иначе избавлялись от пыли, то никаких проблем с ними не будет», — отметил специалист.

По его словам, клещи в любом случае будут, но в небольших количествах совершенно незаметны.

«Есть клещи, которые живут даже на поверхности тела человека. Но они тоже микроскопические и в абсолютном большинстве случаев людям никак не вредят», — заключил Марьинский.

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