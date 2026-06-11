Рука онемеет и ослабится хват: чем грозит привычка подпирать телефон мизинцем

Привычка подпирать тяжелый смартфон мизинцем снизу действительно перегружает кисть, но рука не отнимется и не отвалится. Пугать ампутацией — это не медицина, а манипуляция. А вот реальная неприятность вполне возможна, сообщил РИАМО врач Василий Гробылев.

По его словам, когда мизинец постоянно держит вес телефона в неудобном отведении, страдают сухожилия и мелкие мышцы, в том числе зона локтевого сгибателя запястья. Длительная статическая нагрузка ведет к перенапряжению, может развиться тендинит — воспаление сухожилия с болью, ноющим дискомфортом, иногда онемением и слабостью хвата.

«Это не приговор, а сигнал. Лечится отдыхом, сменой нагрузки, иногда противовоспалительными средствами и упражнениями», — сказал врач.

Он добавил, что гораздо умнее не доводить до боли: нужно держать телефон всей ладонью, чаще менять руки, делать паузы, не залипать в экране часами.

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