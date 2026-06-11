Снижайте уровень тревоги: как развить критическое мышление к приметам

Чтобы развить критическое мышление и не попадать под влияние магического, человек может начать с простого переключателя осознанности, сообщил РИАМО бизнес-психолог, коуч, основатель «Академии транскоучинга» Виталий Наумов.

«Техника „Стоп“: остановиться и задать себе вопросы „что я сейчас делаю?“ и „ведет ли это меня к моей цели?“. Дальше — проверка причин. Если вы верите в примету, честно сформулируйте, по каким наблюдениям вы готовы признать, что она не работает (это и есть привычка к проверяемости)», — сказал Наумов

Следующий шаг, по мнению коуча, специально придумать 2–3 правдоподобных альтернативных объяснения, почему событие произошло без всякой приметы — так снижается подтверждающее искажение.

Еще полезно вести короткий дневник предсказаний: записывать «примета-прогноз-исход» и через 2–3 недели иллюзии резко теряют силу, потому что появляется фактическая статистика. Важно также не отделать состояние от вывода, тревога часто выдает «ощущение знака» за доказательство, и это нужно ловить.

«В итоге критическое мышление это не цинизм, а дисциплина внимания, меньше веры в совпадения, больше опоры на проверку и действие», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что вера в приметы связана с уровнем тревожности. Чем выше тревога и потребность в контроле, тем привлекательнее приметы, потому что они дают ощущение «я хоть что‑то контролирую». Чаще всего утрата контроля повышает поиск мнимых закономерностей и суеверность, это психологическая попытка вернуть стабильность.

«В умеренности это может быть нейтральным ритуалом, но при высокой тревоге приметы легко становятся „охранительным поведением“ и поддерживают тревогу по кругу: не сделал ритуал — страшно, сделал — стало легче, мозг закрепил», — отметил бизнес-психолог.

Как считает собеседник, снижать тревогу лучше через навыки, которые реально работают на физиологию — регулярные дыхательные техники и спорт. Ключевым поворотом по‑взрослому: вместо «как бы избежать плохого знака» — «какой следующий маленький шаг укрепит мою опору и вернет управление в мои руки».

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