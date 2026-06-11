Росстандарт ввел новый ГОСТ по методам тестирования обоев
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на методы тестирования обоев. Об этом заявил руководитель ведомства Антон Шалаев, сообщает ТАСС.
Он отметил, что стандарт на сами обои существовал почти 25 лет, а новый был утвержден буквально несколько дней назад.
Как пояснил Шалаев, за это время появились новые виды обоев, в том числе моющиеся, и возникла потребность в испытаниях на износостойкость, водонепроницаемость и прямолинейность — того, чего раньше в ГОСТе не было.
По его словам, новый стандарт позволит внедрить на российском рынке строительных материалов современные, износостойкие и долговечные отделочные обои со значительным сроком службы.
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