Росстандарт ввел новый ГОСТ по методам тестирования обоев

Он отметил, что стандарт на сами обои существовал почти 25 лет, а новый был утвержден буквально несколько дней назад.

Как пояснил Шалаев, за это время появились новые виды обоев, в том числе моющиеся, и возникла потребность в испытаниях на износостойкость, водонепроницаемость и прямолинейность — того, чего раньше в ГОСТе не было.

По его словам, новый стандарт позволит внедрить на российском рынке строительных материалов современные, износостойкие и долговечные отделочные обои со значительным сроком службы.

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