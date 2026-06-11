Больно кусает, но не охотится на людей: что стоит знать о пауке-серебрянке

Паук-серебрянка способен довольно болезненно укусить человека, однако считать его опасным для людей не стоит, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Стоит отметить, что человек для паука-серебрянки совершенно никак не интересен. Укусить он может, только защищаясь. Поэтому, если вы не будете его ловить, не будете сжимать его в руке, никакой опасности он не представляет», — сказал Марьинский.

Он отметил, что возможна гипотетическая ситуация, когда паук-серебрянка будет сидеть где-нибудь на бревне, а человек на это бревно тоже решит присесть. Тогда, конечно, укус может произойти, но и эта ситуация крайне маловероятна.

«Важно помнить, что пауков в целом, если вы не специалист по ним, лучше руками не ловить. И тогда вы практически гарантированно избежите укуса», — пояснил эксперт.

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