«Только алкоголик может пить такое»: врач раскритиковал новый hard tea

На российском рынке появились напитки формата hard tea с содержанием алкоголя до 10% и добавлением кофеина. Такое сочетание создает серьезную нагрузку на организм, а интерес к подобным напиткам сам по себе может говорить о нездоровом отношении к спиртному, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Безопасной дозы алкоголя, которая не несет вреда организму, просто не существует. Если человек употребляет алкоголь, он в любом случае наносит себе вред. Но если человек берет в руки подобный напиток, и готов его выпить — такому человеку точно нужна помощь. И в первую очередь нарколога. Потому что только алкоголик может пить такое», — сказал Мацола.

Он добавил, что особенно настораживает сочетание алкоголя и кофеина в одном напитке.

«Что по составу? Водка — не самая дорогая, не самая качественная, к основе уже вопросы. Плюс в составе кофеин. Кофеин — тоже не самое полезное вещество для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Как терапевт и гастроэнтеролог могу сказать на сто процентов: это убийство и ЖКТ, и сердечно-сосудистой системы», — подчеркнул специалист.

Мацола обратил внимание на то, что сейчас жаркое лето, а алкоголь и кофеин вызывают достаточно сильное обезвоживание.

«В жаркую погоду употреблять такие напитки вдвойне опасно для здоровья. Поэтому я к таким напиткам отношусь максимально негативно — это вредно. С какой стороны ни посмотри. Что касается сравнения с энергетиками — не знаю. И то, и другое не советую пить ни в коем случае. Если вы видите такой напиток на прилавке магазина, лучшее решение — просто мимо пройти», — посоветовал врач.

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