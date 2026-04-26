Жильцы исторического дома в центре столицы пожаловались на отсутствие отопления

Москвичи, живущие в историческом доме в переулке Сивцев Вражек, пожаловались на отсутствие отопления в квартирах, сообщает «Осторожно, Москва» .

Горожане рассказали, что отопления в доме нет уже пять недель (с 16 марта), а температура в квартирах снизилась до плюс 13 градусов. Причиной стал, как объяснили в ГБУ «Жилищник по району Арбат», разрыв трубопровода.

С 28 марта по 9 апреля коммунальщики устраняли последствия произошедшей аварии. Специалисты заменили участок ЦО длиной 18 м и разъемное соединение труб. Но, как отметили жители, ситуация в самом доме не изменилась.

«Отопления нет до сих пор. В доме проживают дети, пожилые люди и жители с заболеваниями, для которых отсутствие отопления тяжело и опасно», — пожаловалась горожанка.

Она добавила, что домашние животные также сильно страдают от холода.

