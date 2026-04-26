Стала известна причина смерти заслуженной артистки РФ Елены Михеевой
Онкологическое заболевание стало причиной смерти заслуженной артистки России Елены Михеевой, сообщает РИА Новости.
Актриса Московского Губернского театра скончалась на 75-м году жизни.
«Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни, болезнь действительно очень мучительная», — заявили в окружении артистки.
Михеева родилась в 17 июня 1951 году в Ленинграде. В 1972 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. В начале 1970-х годов устроилась в Московский театр сатиры, а 1972–1992 гг. — актриса Московского областного театра им. А. Н. Островского, с 1992 года — актриса Московского областного камерного театра, с 2013 — Московского Губернского театра.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.