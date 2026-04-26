Андрей Воробьев: школьники Подмосковья привезли золото с международных олимпиад
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Ученики подмосковных школ привезли золотые медали сразу с трех международных олимпиад, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Первое место на Международной Менделеевской олимпиаде по химии занял Михаил Туров из Сергиево-Посадской гимназии им. Ольбинского. Всего в соревновании — 200 участников из 37 стран», — сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что еще одна золотая медаль — у Никиты Мурзакова из Физтех-лицея им. Капицы. Он победил на Международной олимпиаде им. Авиценны по биологии в Узбекистане, где соревновались свыше 90 школьников из 12 государств.
Как уточнил глава региона, восьмиклассник Николай Кондратенко из Королевского лицея стал первым в младшей лиге на XVII Международном турнире по информатике в Болгарии. В турнире участвовали 154 школьника из 13 стран.
«Горжусь нашими ребятами. Такие победы — результат их упорства, таланта и, конечно, поддержки учителей!» — заключил Воробьев.
