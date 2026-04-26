Прокуратура расследует отравление в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы
Фото - © сгенерировано ИИ
Прокуратура Москвы держит на контроле ход и результаты проверки по факту отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге города, сообщает пресс-служба столичного ведомства.
Предварительно, несколько человек обратились за медпомощью с признаками отравления во время посещения бассейна в фитнес-клубе в Хлебозаводском проезде.
Двоих пострадавших госпитализировали в больницу. Еще двоих медики осмотрели на месте.
Ранее стало известно, что четверо взрослых и 9 детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке.
