Прокуратура расследует отравление в бассейне фитнес-клуба на юге Москвы

Прокуратура Москвы держит на контроле ход и результаты проверки по факту отравления людей в бассейне фитнес-клуба на юге города, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Предварительно, несколько человек обратились за медпомощью с признаками отравления во время посещения бассейна в фитнес-клубе в Хлебозаводском проезде.

Двоих пострадавших госпитализировали в больницу. Еще двоих медики осмотрели на месте.

Ранее стало известно, что четверо взрослых и 9 детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке.

