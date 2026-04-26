4 человека отравились химикатами в бассейне фитнес-клуба в Москве

В бассейне фитнес-клуба «СССР» в Хлебозаводском проезде в столице четыре человека отравились химикатами, сообщает SHOT .

В заведении произошел розлив технической жидкости, из-за него посетители почувствовали резкий запах хлорки. 30 человек быстро вывели из фитнес-клуба на улицу. Некоторые люди в момент ЧП были только в шортах и тапочках.

В результате происшествия два человека доставлены в больницу. Еще двоих медики осмотрели на месте.

Ранее четверо взрослых и девять детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке.

