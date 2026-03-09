сегодня в 07:41

4 взрослых и 9 детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке

Прокуратура Стерлитамака начала проверку после отравления парами хлора посетителей банного комплекса в городе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Предварительно, днем 8 марта четверо взрослых и девять детей отдыхали в банном комплексе. После купания в бассейне они почувствовали недомогание и обратились к медикам

В результате этого 10-летний мальчик доставлен в больницу. Остальные пострадавшие после осмотра отпущены домой для амбулаторного лечения.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Стерлитамака Андрей Лебедь. Специалисты ведомства установят обстоятельства инцидента, проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, исполнение законов в части оказания банным комплексом услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Также местная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

