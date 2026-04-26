«Реально воняет»: магазин утонул в фекалиях в центре Уфы
Потоп из фекалий произошел в магазине виниловых пластинок в центре Уфы, причиной ЧП стал засорившийся около 20 дней назад люк, сообщает Baza.
Владельцы магазина поделились, что канализационными стоками затопило около 360 кв. м помещения. В нечистотах оказались приблизительно 500 пластинок, среди них и коллекционные издания. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.
Это второй потоп за полгода. Как отметили предприниматели, причиной инцидента стал засорившийся люк. Бизнесмены пытались решить проблему, но УК переадресовала вопрос в водоканал, где сказали, что люк не находится в его зоне ответственности. В итоге давление достигло критической точки, произошел гидроудар, после чего стояк прорвало в помещении магазина.
«Реально воняет», — прокомментировали сотрудники, снявшие момент затопления.
Предыдущий потоп обошелся бизнесменам в 3,5 млн рублей. Владельцы требуют найти виновных в произошедшем и компенсировать убытки.
