«Реально воняет»: магазин утонул в фекалиях в центре Уфы

Потоп из фекалий произошел в магазине виниловых пластинок в центре Уфы, причиной ЧП стал засорившийся около 20 дней назад люк, сообщает Baza .

Владельцы магазина поделились, что канализационными стоками затопило около 360 кв. м помещения. В нечистотах оказались приблизительно 500 пластинок, среди них и коллекционные издания. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Это второй потоп за полгода. Как отметили предприниматели, причиной инцидента стал засорившийся люк. Бизнесмены пытались решить проблему, но УК переадресовала вопрос в водоканал, где сказали, что люк не находится в его зоне ответственности. В итоге давление достигло критической точки, произошел гидроудар, после чего стояк прорвало в помещении магазина.

«Реально воняет», — прокомментировали сотрудники, снявшие момент затопления.

Предыдущий потоп обошелся бизнесменам в 3,5 млн рублей. Владельцы требуют найти виновных в произошедшем и компенсировать убытки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.