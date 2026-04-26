В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин

Румынский президент Никушор Дан утвердил закон о борьбе с «фемицидом», за который преступнику может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Румыния стала одной из европейских стран, законодательно закрепивших термин «фемицид» — убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия. Также термин закреплен в законодательстве Италии, Бельгии, Хорватии, Кипра и Мальты.

«Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Этот закон превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм», — написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.

В публикации отмечается, что теперь за «фемицид» в румынском законодательстве предусматривается наказание от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок.

