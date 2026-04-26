Зарезавший менеджера в Москве привлекался за попытку отнять оружие у сотрудника ППС

Мужчина, который зарезал менеджера столичной строительной компании, ранее привлекался к уголовной ответственности за попытку отнять оружие у сотрудника ППС, сообщает Mash .

16 лет назад Михаил подкрался к сотруднику со спины у здания ОВД в Можайске, приставил к его шее два ножа и требовал отдать автоматы. В том же году мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Накануне возмущенный шумом от стройки 43-летний Михаил зашел в офис по продаже премиальной недвижимости и зарезал 36-летнюю менеджера по продажам Викторию М. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе обысков в квартире задержанного у Михаила обнаружили богатый арсенал холодного оружия и винтовку.

