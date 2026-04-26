Москвич убил сотрудницу офиса по продаже премиального жилья из-за шума стройки
Фото - © Евгений Харитонов / Фотобанк Лори
Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в помещении на улице Верейской в столице, подозреваемого в убийстве задержали, сообщает пресс-служба московского главка СКР.
Труп нашли вечером 25 апреля. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии. В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался москвич 1982 года рождения.
Специалисты организовали проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств убийства.
По информации «МК: срочные новости», убийство произошло в офисе по продаже премиальной недвижимости. 36-летнюю сотрудницу зарезал неадекват, которому мешал шум от стройки.
