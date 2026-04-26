Бари Алибасов-младший впервые прокомментировал обвинения жены в насилии

Бари Алибасов-младший заявил, что на отношения в семье повлияли перемены, которые произошли с супругой Ариной после ее трудоустройства в частный реабилитационный центр в Нижнем Новгороде, сообщает журнал Super.ru .

Ранее десятая жена Бари Алибасова‑младшего рассказала, что супруг неоднократно избивал ее — в том числе на глазах у годовалой дочери. Муж даже не позволил ей присутствовать на праздновании первого дня рождения ребенка. В результате Арина обратилась в суд и требовала, чтобы девочка жила с матерью.

«У Арины есть опыт работы врачом, психиатром. Я сначала обрадовался, потом мне показалось, что она начала меняться. Сначала думал, что просто устала, потом ее внешний вид перестал мне нравиться…» — сказал Алибасов.

По его словам, затем Арина стала поздно возвращаться домой, несмотря на маленького ребенка. В связи с этим сын продюсера был вынужден забрать дочь и переехать к отцу. Затем он оформил ребенку регистрацию и прикрепил к поликлинике для регулярных обследований.

Супруга обратилась в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Алибасов-младший отрицает обвинения в насилии и утверждает, что документальных подтверждений этому нет.

