«Дочка плачет»: екатеринбургской ветклинике кота по ошибке отдали другим клиентам

Семья из Екатеринбурга лишилась своего кота после визита в ветеринарную клинику. Питомца по кличке Баксик перепутали с кошкой похожей расцветки и после операции отдали другим клиентам, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел на Уралмаше.

«Дочка шестилетняя плачет второй день уже, она сильно привязалась к нему. Его только в феврале взяли, привезли на кастрацию. После операции врачи вынесли кота и отдали другим хозяевам», — рассказала плачущая хозяйка кота.

Она добавила, что они очень похожи с кошкой, которую привезли на стерилизацию. Хозяйка сразу заметила, что ей отдали не Баксика, поэтому кошка осталась в ветклинике.

По словам ветеринара, клиника предпринимала все усилия, чтобы исправить ошибку и вернуть Баксика домой, однако люди не выходили на связь.

Позднее новая хозяйка заметила, что ей отдали чужую кошку и сама связалась с ветклиникой. Баксика вернули в семью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.