Омичка ввела филлеры в ягодицы и попала в больницу с гнойным воспалением

Девушка из Омска стала жертвой непрофессиональных косметологов, когда обратилась в частную клинику для увеличения ягодиц, сообщает Ngs55.ru .

Увеличение ягодиц считается несложной процедурой. Медики вводят пациентке препарат (как правило, гиалуроновую кислоту), вмешательство проходит под местной анестезией. Операция занимает 45-60 минут, затем примерно две недели требуется на реабилитацию.

Но вместо красоты омичка получила осложнения. В ягодицах появилось гнойное воспаление. Пострадавшую доставили в больницу, где провели несколько операций. Врачи в несколько этапов вскрыли абсцессы, удалили гной и пораженные ткани. Пациентку уже выписали домой, она лечится амбулаторно.

«Врачи отмечают, что подобные осложнения чаще всего возникают при проведении инвазивных косметологических процедур вне строгого медицинского контроля: при нарушении стерильности, техники выполнения и использовании сомнительных препаратов», — пояснили в местном Минздраве.

