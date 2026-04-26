Мстительный двоечник превратил свою красавицу-учительницу в эскортницу

В Архангельской области учительница заявила в полицию на ученика, который выставил ее эскортницей, так как обиделся на двойку, сообщает SHOT .

Аккаунт, где от ее имени предлагался секс за деньги, женщине перекинули в Сети. Педагог начала выяснять, что происходит. И оказалось, что проституткой ее выставил 15-летний ученик.

Мальчик обиделся на двойку за контрольную, поэтому решил в качестве мести создать Telegram-канал от имени учительницы, где разместил фото из ее соцсетей.

Женщина написала заявление в полицию. Но реально привлечь школьника к административной или уголовной ответственности не получится, так как он еще маленький по возрасту.

На комиссии по делам несовершеннолетних с мальчиком провели беседу. Школьник во всем сознался. Педагог рассказала, что поставила ему двойку, потому что ученик сдал вместо работы пустой лист.

Неделю назад женщина уволилась из школы, где проработала два года. Заявление написала по собственному желанию.

