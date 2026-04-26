В Московском зоопарке родились кошачьи лемуры

Два детеныша кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке, они родились 11 марта, сообщает пресс-служба зоосада.

Сейчас детенышам 1,5 месяца, но их пол и вес все еще неизвестны. Сотрудники зоопарка не трогают родителей и малышей, чтобы не нарушать их покой. Детеныши все время проводят с мамой.

Как уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, мама носит одного малыша на спине, другого на животе.

«Другие самки, живущие в группе, с интересом ухаживают за малышами — облизывают и мягко удерживают их, не давая уходить далеко. Примерно до полугода детеныши кошачьего лемура, они же кольцехвостые лемуры или лемур катта, питаются преимущественно материнским молоком. Однако, начиная примерно с двухмесячного возраста, понемногу начинают пробовать „взрослую“ еду», — добавила Акулова.

Родители — самец Барса и самка Алаутра. Они уже опытная пара. У этих лемуров не первые двойняшки: в 2024 году у пары родились две самочки. Одна из них теперь живет в основной группе. Вместе с ними еще живут родители Алаутры.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу. Это вид, который близок к угрозе исчезновения. В природе животные обитают только на юге и юго-западе Мадагаскара. В последние годы их количество уменьшается из-за браконьерства.

