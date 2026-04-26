Горячий южный парень на Audi открыл стрельбу из пистолета в Новороссийске

сегодня в 14:05

18-летний парень открыл стрельбу из пистолета на улице в Новороссийске

В Новороссийске молодой человек открыл стрельбу из пистолета на одной из улиц города. Теперь 18-летнему парню грозит 7 лет тюрьмы, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как кабриолет Audi без регистрационных номеров выезжает на встречную полосу движения, пересекая сплошную линию. Затем молодой человек производит выстрел в воздух из пистолета.

Местные жители вызвали сотрудников полиции. Задержать стрелка удалось в Анапе. Выяснилось, что немецкий кабриолет он взял в аренду. Свою вину молодой человек полностью признал. Пистолет оказался охолощенным.

Теперь юноше грозит до 7 лет колонии по статье 213 УК РФ (хулиганство).

