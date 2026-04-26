Помогает отвлечься: пациентка сама отремонтировала себе палату в больнице

Пациентка сама отремонтировала себе палату в госбольнице в Адыгее

Молодая пациентка Адыгейской госбольницы отремонтировала себе палату, так как ее бесило лежать в разрухе, сообщает Baza .

Девушка лежит в стационаре с начала 2026 года. Ей еще предстоит провести минимум два месяца. Перспектива проводить время в типичном обшарпанном помещении ее не устроила. Пациентка решила своими руками сделать ремонт.

В итоге она отреставрировала шкаф, купила недорогую краску и покрасила часть стен, подоконник, батарею, кровать и стол. Еще россиянка обклеила умывальник, тумбочку и отвалившуюся панель, сделала столешницу. Кроме того, она повесила жалюзи, занавеску, благодаря ее стараниям также появился декор.

Ремонт и наведение уюта в целом обошлись в бюджетные примерно 2 тыс. рублей, так как многие материалы она взяла из дома. Девушка уточнила, что хэндмейд-ремонт стал для нее своего рода терапией, так как помогает отвлечься от болезни.

