«Со мной пойдешь»: пьяный мужчина приставал к девушке в метро

Пьяный мужчина приставал к девушке в метро, пока не пришла полиция

Россиянка Ольга (имя изменено) пожаловалась, что к ней на одной из станций столичного метро подошел пьяный мужчина и начал приставать, не давал пройти, пытался распускать руки.

Она разместила видео, на котором показала, что мужчина стоял рядом, требовал, чтобы она шла к нему, говорил: «Со мной пойдешь», «Давай вперед пошла» и т. д. В тоже время девушка просила отстать от нее, работник метрополитена также просил отстать от пассажирки и вызвал полицейских.

По словам пострадавшей, мужчина не отставал пока не пришли сотрудники полиции и не задержали неадеквата. Только после этого она смогла поехать домой.

Также Ольга предупредила, что инцидент произошел утром и призвала подписчиков, особенно девушек, быть внимательными.

