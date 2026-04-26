Комик Галкин* провел роскошную украинскую свадьбу в Каннах на русском языке

Комик Максим Галкин* стал ведущим на роскошной свадьбе бизнесмена, главы IT-компании Ники Ломиа и его невесты, модели из Харькова Ники в Каннах, сообщает SHOT .

На торжество пригласили гостей из России, Грузии, Украины и из других стран. Вся свадьба была проведена на русском языке — комику не пришлось переходить на мову. Гостей угощали карпаччо из осьминога, стейком со спаржей, артишоками, тартом с малиной и т. д. Из напитков были представлены коктейли на водке, джине, дорогие шампанское, вина и крепкий алкоголь.

Ведущий Галкин* успел спеть и сам. А одним из главных сюрпризов стал певец Валерий Меладзе, который исполнил несколько песен, в том числе и дуэтом с Галкиным*. На свадьбе еще выступал американский певец Рики Мартин.

За проведение торжества комик мог заработать около 10,5 млн рублей, Меладзе — чуть свыше 13 млн.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

