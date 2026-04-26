Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, который был на ужине с американским лидером Дональдом Трампом, рассказал о стрельбе на мероприятии. Он отметил, что наслаждался каждой минутой, сообщает Газета.ru .

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton на торжественном ужине на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов произошла стрельба. Сотрудники Секретной службы вывели Трампа с мероприятия. Стрелявшего задержали, им оказался 31-летний учитель из Калифорнии.

«Стало шумно. Столы начали переворачивать, вбежали парни с пистолетами и закричали: „Ложись!“ Я не стал этого делать. Это было очень круто. Я буквально наслаждался каждой минутой, и это был совершенно сумасшедший опыт», — поделился Уайт.

Кроме того, в 1981 году в этом же отеле покушались на президента США Рональда Рейгана.

