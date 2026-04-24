В Подмосковье оценят численность европейской норки

Зоологи проведут в Подмосковье исследования для оценки состояния популяции европейской норки, занесенной в Красную книгу региона. Специалисты выяснят, сколько особей сохранилось и возможно ли увеличить их численность, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Московской области организовало специальные полевые исследования по выявлению и изучению европейской норки. Ученые определят численность зверьков и оценят перспективы восстановления популяции, в том числе с помощью искусственного разведения.

«Европейская норка занесена в Красную книгу региона под первой категорией — вид, находящийся под угрозой исчезновения. У этого вида множество лимитирующих факторов, от состояния пойменных территорий, где обитает животное, до вытеснения американской норкой, завезенной в Россию в начале XX века», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По данным конца XX века, в Подмосковье насчитывалось около 2000 норок обоих видов, при этом соотношение американской и европейской составляло 6 к 1. Актуальных сведений о численности европейской норки сейчас нет. В последний раз животное фиксировали в 2014 году на востоке Можайского округа. Результаты исследований этого года помогут оценить состояние популяции и определить целесообразность ее искусственного разведения.

