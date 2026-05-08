Вблизи Финляндии обнаружили креветок-убийц

В процессе наблюдения за некоренными видами животных у берегов Финляндии был замечен вид ракообразных, получивших название «креветки-убийцы», сообщает РИА Новости .

«Хищный бокоплав, известный как креветка-убийца (Dikerogammarus villosus), широко распространен в Европе и теперь был обнаружен в рамках мониторинга неместных видов в порту Раума», — говорится в сообщении финского института окружающей среды.

Креветки-убийцы, как отмечает институт, начали проникать в прибрежные воды Европы из Черного и Каспийского морей в 1990-х годах. В 2000-х годах они оказались и во многих внутренних водоемах региона. Эти креветки встречаются у берегов Латвии, Литвы, Польши и Германии, а также в озерах Швеции и Дании.

Этот вид представляет серьезную опасность для беспозвоночных, особенно в соленых водах и внутренних водоемах. Креветка-убийца уничтожает или вытесняет местные виды благодаря своему эффективному хищничеству и конкуренции, что приводит к снижению биоразнообразия водных организмов.

В институте добавили, что для предотвращения распространения креветок-убийц необходимо обрабатывать балластные воды судов, а также промывать корпуса, канаты и другое оборудование, которое контактирует с водой при переходе из одного водоема в другой. Кроме того, эти креветки погибают при контакте с водой, температура которой превышает 50 градусов по Цельсию.

