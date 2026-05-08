Песков: России не нужно разрешение для проведения парада Победы в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ украинского президента Владимира Зеленского, касающийся разрешения на проведение парада в Москве, сообщается в Telegram-канале « Юнашев LIVE ».

По словам Пескова, горе тому, кто пытается подшучивать над Днем Победы. Он подчеркнул, что России не нужно ничьего разрешения.

«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда. А нам ничье разрешение не нужно», — отметил Песков.

Приказ был опубликован вечером 8 мая на сайте Владимира Зеленского. Документ разрешает провести парад Победы в Москве 9 мая, а также исключает Красную площадь из плана применения украинского вооружения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.