Участник «Героев Подмосковья» назвал главное качество для управленца

Участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов рассказал РИАМО, какое качество считает самым важным для будущего управленца. По его словам, целеустремленность, работоспособность и другие профессиональные навыки безусловно нужны. Однако главное — это желание менять жизнь людей к лучшему и влиять на то, что происходит в стране в мирном русле.

Агафонов подчеркнул, что программа дает необходимые инструменты, наставник подсказывает направление, а коллеги подставят плечо. Однако без искреннего внутреннего желания никакая целеустремленность не спасет. Потому что рано или поздно наступит момент, когда захочется все бросить, и только настоящее желание менять жизнь вокруг поможет перешагнуть через это состояние и идти дальше.

По мнению участника программы, одних только амбиций или упорства недостаточно. Они могут помочь на старте, но в долгой и сложной работе по развитию территорий и помощи людям решающую роль играет именно глубинная мотивация. Когда человек действительно хочет делать жизнь других лучше, он находит силы продолжать даже в самых трудных ситуациях.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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