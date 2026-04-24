В небе над Украиной задействовали «писюны» против российских БПЛА

Украина запустила в небо так называемые «Писюны» — перехватчики БПЛА P1-Sun, сообщает «Лента дня» .

Данные перехватчики были запущены с самолетов Ан-28. Украина задействовала их для борьбы с российскими ударными БПЛА типа «Герань».

P1-Sun — это украинский беспилотник-перехватчик. Он был представлен в ноябре 2025 года. В народе его уже окрестили «писюном» из-за похожего написания названия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что современные технологии изменили характер вооруженных конфликтов. Сегодня результат противостояний зависит от точности дистанционного управления.

