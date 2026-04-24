Гигантские осьминоги оказались среди главных хищников морей эпохи динозавров

В морях мелового периода, наряду с рыбами и морскими рептилиями, обитали гигантские осьминоги длиной до 19 метров. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Ясухиро Иба из университета Хоккайдо. Исследователи проанализировали окаменелые хитиновые клювы древних головоногих возрастом от 72 до 100 миллионов лет и пришли к выводу, что эти животные занимали вершину пищевой цепи. Статья опубликована в журнале Science.

Долгое время палеонтологи считали, что главными хищниками меловых морей были позвоночные — акулы, плезиозавры и мозазавры. Осьминогов же представляли как небольших и скрытных существ, неспособных конкурировать с крупными хищниками. Проблема в том, что осьминоги почти полностью состоят из мягких тканей и плохо сохраняются в ископаемом виде — у них нет костей или раковин. Единственная твердая часть — хитиновый клюв, который чаще всего и попадается ученым.

Иба и его коллеги изучили 27 клювов. Из них 15 хранились в музейных коллекциях, а 12 были найдены у берегов Японии и вблизи канадского острова Ванкувер. Окаменелости лежали внутри каменных пород и стали видны только после высокотехнологичного сканирования и цифровой реконструкции с использованием искусственного интеллекта. Эти методы позволили восстановить форму клювов и пересмотреть классификацию древних осьминогов.

Ученые подтвердили существование как минимум двух видов рода Nanaimoteuthis. Размеры древних осьминогов оценивали по клювам, сравнивая их с современными видами. Используя математические модели, исследователи выяснили, что длина тела Nanaimoteuthis haggarti могла достигать от 6,6 до 18,6 метра. Авторы предположили, что представители этого вида были одними из крупнейших беспозвоночных в истории Земли.

На клювах палеонтологи нашли следы износа — сколы и царапины, которые распределялись неравномерно. Это указало на так называемую латерализацию: животные предпочитали использовать одну сторону тела при захвате добычи. Такая особенность говорит о более сложной организации нервной системы и развитых поведенческих реакциях. Современные осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных, и теперь ученые полагают, что эти способности могли возникнуть у головоногих значительно раньше.

Анализ износа клювов показал, что гигантские осьминоги часто перемалывали твердую добычу. В их меню входили крупные двустворчатые моллюски, аммониты, ракообразные, другие головоногие и рыбы. По совокупности факторов ученые предположили, что Nanaimoteuthis haggarti был опасным хищником и занимал тот же уровень в пищевой цепи, что акулы и морские рептилии. Это открытие, вероятно, изменит представление о роли осьминогов в древних экосистемах.

