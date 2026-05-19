Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации заявило о подготовке командования ВСУ к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам России. Руководство Украины стремится продемонстрировать европейским партнерам сохранение боевого потенциала армии и способность якобы наносить ущерб экономике РФ.

Согласно оперативной информации СВР, киевские власти планируют задействовать для атак беспилотные летательные аппараты. Их собираются запустить с территории стран Балтии, а не только через их воздушные коридоры. Организаторы операции рассчитывают, что подобная тактика позволит существенно сократить время подлета к объектам и повысить общую эффективность ударов.

В российском ведомстве отметили, что власти Латвии дали согласие на проведение данной операции после заверений украинской стороны в невозможности точно определить место старта БПЛА. По сведениям разведки, в Латвию уже прибыли военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс.

В СВР подчеркнули, что современные технические средства позволяют фиксировать точные координаты точек запуска беспилотников. Также получить достоверные данные можно при исследовании обломков аппаратов. В ведомстве добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии известны, а статус члена НАТО не освобождает от ответственности за пособничество.

