Шахназаров поддержал Меньшикова после критики «Гамлета» в МХТ

Писатель Михаил Шахназаров поддержал актера Олега Меньшикова, раскритиковавшего постановку «Гамлета» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли, сообщает «Абзац» .

Олег Меньшиков ранее назвал новую версию «Гамлета» театральной катастрофой и жестко высказался о ее создателях. Главную роль в спектакле исполнил Юра Борисов.

Михаил Шахназаров положительно оценил позицию актера и его выступление.

«И „Гоголь-центр“, и МХТ — это инструменты глобалистов, которые финансируются нашим государством. По поводу Олега Меньшикова: вот что значит большой актер. Он произносил этот монолог, абсолютно не актерствуя. Какая у человека харизма! Впитываешь каждое сказанное слово. Говорит он умные вещи», — отметил он.

Публицист также заявил, что в российских театрах могут начать «насаждать богомоловщину». По его словам, актер остается зависимым от режиссера и рискует потерять роли, если вступит с ним в конфликт.

«Он прекрасно понимает, что, если он откроет рот против режиссера, он лишится ролей. Вопросы должны быть к Министерству культуры — вот к кому должны задаваться вопросы», — заключил Шахназаров.

Позицию Меньшикова поддержала и театральный критик Эмилия Деменцова. Она считает, что подобные постановки способны подорвать доверие зрителей к театру.

