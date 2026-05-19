Депутат Колесник пригрозил Литве «подлечить» страну ракетами

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что высказывания главы МИД Литвы о возможной атаке на Калининградскую область являются призывом к войне и требуют жесткого ответа, сообщает Газета.ru .

Андрей Колесник прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о том, что НАТО должно продемонстрировать способность прорваться в Калининградскую область.

«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией… Подлечить ее (ред. — Литву) ракетами», — сказал парламентарий.

Депутат также заявил, что подобные высказывания свидетельствуют об истерике европейских лидеров.

«Это уже какая-то параноидальная идея. Я не психиатр, но, видимо, тут все-таки надо, чтобы психиатры дали оценку всем этим действиям, всем этим словам», — считает депутат.

Колесник напомнил, что вооружений в Калининградской области достаточно для защиты региона не только от Литвы, но и от НАТО. По его словам, в случае эскалации агрессии Литва «уйдет в небытие» первой.

18 мая Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что альянс способен «сравнять с землей» российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы в регионе.

