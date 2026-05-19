Автокредиты дешевеют до 15,5%, но спрос почти не растет — что происходит

В апреле–мае 2026 года средние ставки по автокредитам опустились до 15,5–17,5%, а в рамках акций — от символических 0,01%, однако доля онлайн-запросов на автокредиты составила менее 5% от общего спроса, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Автокредиты понемногу дешевеют. По стандартным банковским программам можно найти кредитное решение по ставкам от 15,5% до 17,5% — то есть на 1–3% выше ключевой ставки ЦБ.

В рамках акций банков и автодилеров ставки могут быть еще ниже — от 0,01% (у дилеров-партнеров) до 10%.

Однако из-за подорожавших машин и новых правил оценки доходов заемщиков интерес к автокредитованию этой весной растет медленнее, чем в прошлые годы (до введения утильсбора и макропруденцильных лимитов). По количеству онлайн-запросов в апреле автокредиты значительно уступили и ипотеке, и потребительским ссудам — их доля составила меньше 5% от общего спроса заемщиков.

