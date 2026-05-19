Самолет выгорел: у пилота Ан-2 множественные ожоги после жесткой посадки

Самолет Ан-2, который совершил аварийную посадку в лесу Якутии, полностью выгорел. Множественные ожоги диагностировали у командира воздушного судна, сообщает Baza .

Пилоту оказали медпомощь на месте. Остальные пассажиры не пострадали.

Проблемы с двигателем у самолета авиакомпании «МИАН» начались сразу после взлета, который осуществлялся для патрулирования пожароопасной обстановки. Пришлось совершить аварийную посадку. По словам пилотов, она была жесткой.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

